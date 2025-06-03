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عاجل.. النيابة العامة تعلن الإفراج عن 50 متهماً محبوسين احتياطياً

03:18 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

النيابة العامة

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كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 50 متهماً كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة، في بيان رسمي، إنه في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطياً بشكل دوري، أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل خمسين متهماً، وذلك على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.

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النيابة العامة الإفراج عن محبوسين المستشار محمد شوقي النائب العام
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