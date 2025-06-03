3 حالات إغماء داخل لجان الشهادة الإعدادية بـ3 مدارس

كتب - محمد شعبان:

أُصيب 3 طلاب بحالات إغماء داخل لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مدارس مختلفة.

بدأت الوقائع من مدرسة السادات التجريبية بشارع خاتم المرسلين بمنطقة ترسا، حيث أُصيبت طالبة بحالة إعياء شديدة، وتم نقلها إلى مستشفى الهرم.

وفي انتقال من الجيزة إلى مصر القديمة، سُجلت حالة ضيق تنفس داخل لجنة مدرسة الشهيد حمدي بدوي الإعدادية، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى المبرة.

أما الحالة الثالثة، فكانت لطالب أُصيب بحالة إغماء داخل مدرسة الشهيد خالد علام بسندبيس، وتم نقله إلى مستشفى قها لتلقي العلاج.