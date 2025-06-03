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"موت 2".. أول تعليق من الداخلية على حادث سائق المقطم المخمور

12:21 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

حادث تصادم ارشيفية

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كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور، مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن وقوع حادث تصادم بالقاهرة أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، وسط مزاعم بأن قائد السيارة كان في حالة سُكر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبيّن أنه بتاريخ 31 مايو الماضي، ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين.

وتبين أن الحادث نجم عن اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين، وهو مالك لإحدى الشركات، وقد تبيّن أنه كان تحت تأثير مواد كحولية، وعُثر داخل سيارته على عبوات كحولية، كما تبين عدم حمله لرخصة تسيير، ويقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي.

أما السيارة الثانية، فكان يقودها شخص تُوفي متأثرًا بإصابته بعدة كسور، وكان برفقته والدة زوجته التي تُوفيت كذلك متأثرة بإصابات متفرقة، بالإضافة إلى نجلتيه اللتين أصيبتا بكسور في أماكن متفرقة. وجميعهم من قاطني دائرة قسم المقطم.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع بعدما تجاوزت السيارة الأولى الجزيرة الوسطى إلى الجهة المقابلة للطريق، واصطدمت بالسيارة الثانية، ما أدى إلى وقوع الوفيات والإصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصر

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