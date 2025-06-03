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"10 أمتار تحت الأرض".. ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله في الدرب الأحمر

12:04 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عامل أثناء قيامه بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه بمنطقة الدرب الأحمر.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار الكائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار وضبط المتهم أثناء مباشرته أعمال الحفر، حيث عُثر على حفرة قطرها متران وعمقها 10 أمتار، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهته، أقر بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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