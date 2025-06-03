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خفة يد.. ضبط سيدتين سرقتا طالبة بأسلوب المغافلة في العمرانية

11:54 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

المتهمتان

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات واقعة سرقة طالبة بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وكان قد ورد بلاغ من إحدى الطالبات، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها لسرقة مشغولات ذهبية من يدها على يد سيدتين، وذلك بأسلوب "المغافلة".
وبإجراء التحريات والفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبتَي الواقعة، وتبين أنهما سيدتان لهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على المسروقات المستولى عليها.
وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط سيدتين سرقتا طالبة سرقة طالبة بأسلوب المغافلة مديرية أمن الجيزة
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