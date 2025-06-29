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بعد تداول مقطع فيديو.. ضبط قائدي سيارات ساروا عكس الاتجاه على طريق "شبرا – بنها" الحر

05:12 م الأحد 29 يونيو 2025

المتهمون

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عددًا من قائدي السيارات أثناء السير عكس الاتجاه بالطريق الدائري الإقليمي (شبرا / بنها الحر)، بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص، تم تحديد وضبط السيارات الظاهرة في مقطع الفيديو وقائديها، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارات وقائديها.

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وزارة الداخلية طريق شبرا – بنها الحر مركز شرطة بلبيس الطريق الدائري الإقليمي
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