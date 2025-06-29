كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عددًا من قائدي السيارات أثناء السير عكس الاتجاه بالطريق الدائري الإقليمي (شبرا / بنها الحر)، بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص، تم تحديد وضبط السيارات الظاهرة في مقطع الفيديو وقائديها، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارات وقائديها.

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة

"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟