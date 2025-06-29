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من تجارة المخدرات إلى استثمارات وهمية.. كيف غسلت عصابة 250 مليون جنيه؟

05:05 م الأحد 29 يونيو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب – علاء عمران:
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، اثنان منهم لديهما معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قُدّرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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جارة المخدرات استثمارات وهمية مكافحة المخدرات
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