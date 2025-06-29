إدراج 5 متهمين على قوائم الإرهاب.. بينهم محمد خضري وشريف حسين | مستند

كتب – صابر المحلاوي:

نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 137 (تابع ب)، الصادر بتاريخ 23 يونيو 2025، قرارات صادرة عن النيابة العامة – مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين – بشأن إدراج عدد من المتهمين على قوائم الإرهاب، بناءً على أحكام نهائية صادرة عن محاكم الجنايات ومحكمة النقض.

وجاء نص القرار الذي حمل رقم 2 لسنة 2025، على إدراج المتهم شريف حسني عبد الفتاح حسنين على القائمة الرسمية للإرهابيين، استنادًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وأحكام صادرة عن محكمة جنايات شبرا الخيمة في 2015 و2018، وحكم نهائي من محكمة النقض في الطعن رقم 11501 لسنة 88 قضائية، بتاريخ 12 أبريل 2021.

كما تقرر نشر القرار بالجريدة الرسمية، على أن تسري آثاره اعتبارًا من تاريخ النشر في 22 يونيو 2025.

كما تضمن القرار إدراج 5 متهمين جدد على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، بناءً على الحكم النهائي في القضية رقم 1053 لسنة 2021 كلي عسكرية شمال القاهرة، وهم: أحمد محمد فتحي محمد غزال، وأحمد محمد حامد عبد الله، ومحمد فتحي محمد حسن، وعمرو أحمد عبد الغني محمود، ومحمد أحمد حامد عبد الله.

وقد صدّق على الحكم في 25 ديسمبر 2023، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2025، ووقّعه المستشار خالد ضياء الدين، رئيس المكتب.

قرار إضافي بتاريخ 25 مارس 2025: في سياق متصل، أصدرت النيابة قرارًا بإدراج متهمين آخرين في القضية رقم 2553 لسنة 2014 جنايات العجوزة (423/2014 كلي شمال الجيزة)، بناءً على قرار دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، مع سريان الإدراج لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار، مع التأكيد على نشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهات المختصة للتنفيذ.