من غير إذن ولا ترخيص.. ضبط مطبعة مخالفة تطبع آلاف الإعلانات في السيدة زينب
01:05 م السبت 28 يونيو 2025
كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية من ضبط مطبعة غير مرخصة بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة، تقوم بطباعة مطبوعات تجارية بدون تفويض رسمي أو إذن كتابي من الجهات أو أصحاب الحقوق القانونية.
وكانت المعلومات والتحريات قد أكدت قيام صاحب المطبعة بإدارة النشاط دون ترخيص، مخالفًا بذلك القوانين المنظمة لحماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة، وضُبط المدير المسؤول وبحوزته 8.900 مطبوع تجاري متنوع.
واعترف المتهم بارتكاب المخالفات بمشاركة مالك المطبعة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
وتأتي هذه الضبطية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والتصدي لكافة أشكال التلاعب بالمطبوعات التجارية.
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