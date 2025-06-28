كتب- علاء عمران:

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 17 مليون جنيه من متحصلات الاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين استغل طبيعة عمله داخل إحدى الوزارات للاستيلاء على أموال عامة، وشارك اثنان آخران في محاولات لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات فارهة ومشغولات ذهبية، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لرصد وتتبع مصادر الأموال المشبوهة، ومكافحة جرائم غسل الأموال واسترداد أصول الدولة المنهوبة.

اقرأ أيضا:

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة

"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟