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النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار ناشري الأخبار الكاذبة بشأن واقعة سارة خليفة

04:30 م الأربعاء 25 يونيو 2025

النائب العام المستشار محمد شوقي

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كتب- أحمد أبو النجا:

رصدت النيابة العامة، قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة، زُعِم فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجّه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبّع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.

وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم، مع تكليف إدارة الرصد بتتبّع باقي الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم.

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النيابة العامة نشر أخبار كاذبة تكدير الأمن والسلم العام
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