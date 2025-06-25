المستشار أسامة يوسف شلبي.. من هو رئيس مجلس الدولة الجديد ؟

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 2025، بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3 يوليو المقبل، خلفًا للمستشار محمد حسام الدين.

يُعد المستشار شلبي من أبرز قضاة مجلس الدولة، حيث وُلد في 23 أبريل 1956، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1977، وحصل على دبلومين في القانون العام والخاص من جامعتي عين شمس والقاهرة.

بدأ مسيرته في النيابة العامة في أبريل 1978، ثم التحق بمجلس الدولة في نوفمبر من نفس العام، وتدرج في المناصب حتى أصبح نائبًا لرئيس المجلس عام 2000. عمل في إدارات الفتوى المختلفة، من بينها وزارة الإسكان، ووزارة المالية، وشغل عضوية هيئة مفوضي الدولة، كما ترأس دوائر بالمحكمة الإدارية العليا.

كما تقلد عدة مناصب بارزة داخل المجلس، من بينها: وكيل إدارة التفتيش الفني، وعضو المكتب الفني لرئيس المجلس، ووكيل قسم التشريع، إلى جانب كونه عضوًا بالمجلس الخاص اعتبارًا من مايو 2025.

على الصعيد الخارجي، أُعير للعمل كمستشار قانوني لمجلس الوزراء الكويتي بين عامي 2011 و2018، كما عمل مستشارًا قانونيًا لوزارة الطيران المدني، وكان عضوًا في جمعيات مصر للطيران والملاحة الجوية.

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