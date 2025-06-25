كتب- أحمد أبوالنجا:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد سيارة ميكروباص يعتدي بالسبّ ومحاولة الضرب على سيدتين بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية السيدتين الظاهرتين في الفيديو، وهما تعملان ومقيمتان بمحافظة الإسكندرية.

وبسؤالهما، أفادتا بأنه في 22 من الشهر الجاري، وأثناء استقلالهما السيارة الميكروباص، نشبت مشادة كلامية مع السائق لرغبتهما في تحرك السيارة دون انتظار باقي الركاب، فقام بالتعدي عليهما بالسب، وحاول الاعتداء عليهما بالضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المتورطة، وتبين أنها غير مرخصة ومثبت عليها لوحات معدنية غير مؤمنة، كما تم تحديد وضبط قائدها، والمقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة والسائق.

ياء تحت الأنقاض"