بلاغ يقود الأمن لضبط عصابة لترويج المخدرات في العبور

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ تقدم به أحد المواطنين، يتضرر فيه من قائد سيارة لقيامه بترويج المواد المخدرة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومستقليها (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية).

وأسفر التفتيش عن ضبط 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و4 قطع سلاح ناري (بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، طبنجة)، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.