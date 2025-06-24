إعادة دعوى حفيدة نوال الدجوي لنقل أسهم المتوفى إلى النيابة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مدني الجيزة، اليوم الثلاثاء، إعادة الدعوى المقامة من حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، والتي تطالب فيها بنقل ملكية أسهم المتوفى أحمد الدجوي في شركة "دار التربية" التابعة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إلى النيابة العامة، وذلك لإدخال باقي الورثة وتصحيح شكل الدعوى، وحددت المحكمة جلسة 15 يوليو المقبل لنظرها.

وكانت الحفيدة قد تقدمت سابقًا ببلاغ ضد الدكتور أحمد شريف الدجوي – المتوفى – طالبت فيه بإثبات ملكيتها لأسهمه في الشركة، مدعيةً أنها قامت بشرائها بموجب توكيل صادر لها من الدكتورة نوال الدجوي.

وفي سياق متصل، تنظر محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، اليوم، استئنافًا مقدمًا من عمرو شريف الدجوي، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي ورئيس مجلس أمناء الجامعة، في الدعوى التي يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته بسبب حالتها الصحية. وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات المطلوبة.