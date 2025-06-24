وزير الداخلية يُوافق على تنازل 21 مواطنًا عن الجنسية المصرية

كتب- أحمد أبو النجا:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 مواطنًا بالتنازل عن الجنسية المصرية، مقابل الحصول على جنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنظم للجنسية.

وتضمّن القرار، الصادر برقم 947 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن، تقرّر ما يلي:

يُؤذَن لكلٍّ من المواطنين الواحد والعشرين – الواردة أسماؤهم في البيان المرفق، بدءًا من محمد إبراهيم السيد دسوقي، وانتهاءً بمحمد وهيب محمد عطية – بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية (دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية): محمد إبراهيم السيد دسوقي، والمعتز بالله مصطفى محمد الصفطي، وفادي عهدي عزمي زكي حنا، ومحمد أنور عبد العزيز جاد الله، ومحمد الجمل محمد سليمان عطا الله، وعبد الحميد محمد عبد الحميد إبراهيم جاهين، ومحمد فريد محمد جمعة محمد، ومعاذ محمد محمود مصطفى الخولي، ولينا أيمن إسماعيل نبيل حسن محمد، ولميس ماهر محمد أحمد مخلوف، ونوال محمد حسام الدين سعد محمود البغدادي، وأمينة محمد أحمد حسين، ودانة ياسر إسماعيل يوسف بخاري، ومشهور ياسر إسماعيل يوسف بخاري، وآيات عبد الجليل أحمد وهبة، وياسر محمد سامي عباس النقادي، ومحمود محمد شعبان عبده، وأحمد خالد فوزي حسان محمد، و

محمد لطفي محمود حماد، ومحمد وحيد شكري توفيق، ومحمد وهيب محمد عطية.