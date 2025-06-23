انتهاء رفع أنقاض "عقار شبرا المنهار".. ولا ضحايا حتى الآن | فيديو وصور

كتب - رمضان يونس:

أنهت فرق الإنقاذ البري بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، أعمال رفع ركام عقار شبرا مصر المنهار بشارع الترعة البولاقية، بعد التأكد من خلو الموقع من أي جثامين أو حالات عالقة تحت الأنقاض.

وأكدت مصادر أمنية أن عمليات البحث التي استمرت لساعات، أسفرت عن إنقاذ سيدة كانت محاصَرة أسفل الركام، حيث جرى نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما لم يُسجل وقوع أي وفيات حتى الآن.

وشهد موقع الحادث تواجدًا مكثفًا لقوات الحماية المدنية، والشرطة، ومسؤولي حي شبرا، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، وذلك لتأمين حركة المرور وضمان سلامة المارة.

وتسبب الحادث في انهيار جزئي لعقارين مجاورين، أحدهما مكون من ستة طوابق والآخر من ثلاثة، مما دفع الأجهزة التنفيذية إلى إخلائهما فورًا كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من الفحص الفني ورفع تقرير بالسلامة الإنشائية.

وفي سياق متصل، قامت شركة الغاز بالتنسيق مع مسؤولي الحي بفصل الخط المغذي للمنطقة بالكامل، تحسبًا لوقوع أي تسربات أو انفجارات قد تُهدد سلامة السكان.

وتواصل الأجهزة المعنية التحقيق في أسباب انهيار العقار، الذي يُعتقد أنه كان خاليًا من السكان وقت الحادث، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة تجاه العقارات المجاورة.

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