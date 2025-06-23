بالصور.. تصدع عقارين مجاورين لعقار شبرا المنهار

كتب - رمضان يونس:

شهدت منطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، حادث انهيار عقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، بشارع الترعة البولاقية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث والحماية المدنية، تصدع عقارين مجاورين بفعل الانهيار، ما دفع الأجهزة المعنية إلى إخلائهما على الفور كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي، يفيد بانهيار العقار رقم 175 بشارع الترعة البولاقية، وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين أن العقار المنهار قد سقط بالكامل، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة حفاظًا على أرواح المواطنين، بينما باشرت فرق الإنقاذ البري أعمال رفع الأنقاض، تحسّبًا لوجود مصابين أو ضحايا أسفل الركام، وتمركزت سيارات الإسعاف في محيط الحادث لنقل أي حالات طارئة.

من جانبها، أعلنت محافظة القاهرة في بيان رسمي، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، تلقى البلاغ في تمام السابعة صباحًا، وتحركت كافة الجهات المعنية فورًا إلى الموقع.

وأكد البيان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، مشيرًا إلى أن مسؤولي حي شبرا وشركات الغاز والكهرباء والإسعاف، تواجدوا بموقع العقار لمتابعة الوضع والتعامل مع أي طارئ.

وتواصل النيابة العامة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، وسط تأكيدات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين وسكان المنطقة.

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