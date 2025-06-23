كتب - محمود الشوربجي:

توجّهت فرق من الهلال الأحمر المصري إلى موقع حادث انهيار عقار في منطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، لمساندة الأجهزة المعنية وتقديم الدعم النفسي والإسعافات الأولية للمصابين المحتملين.

كما استمعت قوات المباحث بمديرية أمن القاهرة، إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، في الوقت الذي تم فيه الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث أن العقار المنهار يقع بشارع الترعة البولاقية، ومكوَّن من طابق أرضي وطابقين علويين، ولا يقطنه أي سكان. وعلى الفور، قامت الأجهزة المعنية بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي لحين الانتهاء من رفع أنقاض المبنى المنهار.

وتسبب الحادث في تهشم ثلاث سيارات كانت متوقفة بجوار العقار، بينما تواصل فرق الحماية المدنية والحي والمسؤولين من محافظة القاهرة أعمال الفحص ورفع الركام، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنطقة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا صباح اليوم الإثنين، من الأهالي، يفيد بانهيار عقار في شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر. وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ البري، وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبيّن أن العقار مكوَّن من ثلاثة طوابق، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لتأمين موقع الحادث ومنع اقتراب المواطنين.

وقد تم إخطار النيابة العامة والجهات المختصة، لبدء التحقيق في أسباب انهيار العقار، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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