بقى كوم تراب.. 15 صورة ترصد اللحظات الأولى لانهيار عقار شبرا مصر

كتب – رمضان يونس:

رصدت عدسة "مصراوي" اللقطات الأولى لموقع انهيار عقار بمنطقة شبرا مصر، بمحافظة القاهرة، حيث تحوّل المبنى إلى كومة من الركام وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي، يفيد بانهيار عقار في شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن العقار المنهار مكوَّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، فيما بدأ رجال الإنقاذ البري في أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أو مصابين محتملين، بينما تمركزت سيارات الإسعاف لنقل أي حالات طارئة.

وأعلنت محافظة القاهرة، في بيان رسمي، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، تلقى بلاغًا صباح اليوم الإثنين بانهيار العقار رقم 175 بشارع الترعة البولاقية.

وأكد البيان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية، ومسؤولي حي شبرا، وشركات الغاز والكهرباء والإسعاف، انتقلوا فورًا إلى الموقع لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب انهيار العقار، وسط تأكيدات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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