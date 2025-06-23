انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق في شبرا مصر

كتب- رمضان يونس:

شهدت منطقة شبرا مصر، بمحافظة القاهرة، انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار عقار بمنطقة شبرا مصر، وانتقل رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، مصحوبين بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبيّن أن العقار المنهار مكوّن من 3 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، وبدأ رجال الحماية المدنية التعامل مع الحادث، بينما تواجدت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وقد أُخطرت الجهات المختصة لبدء التحقيق في أسباب انهيار العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.