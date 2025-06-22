إعلان

تطور قضائي بشأن "نور تفاحة" في اتهامها بتسهيل الدعارة

07:36 م الأحد 22 يونيو 2025

المتهمة نور تفاحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة، بتجديد حبس المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ"نور تفاحة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بنشر محتوى مُخل بالآداب والتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة.

وأوضح "ناجي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن موكلته تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، وأن التحقيق معها يتم وفقًا لأحكام قانون الطفل، كونها لم تتجاوز السن القانونية للمساءلة الجنائية الكاملة.

وأضاف أن المتهمة أنكرت خلال استجوابها كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرًا إلى أنها لم تكن على دراية بخطورة المحتوى الذي قامت بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تصرفاتها ناتجة عن قلة الوعي القانوني والاجتماعي.

وأكد دفاع المتهمة أن موكلته ضحية لإهمال أسري جسيم، وأن حالتها تستدعي الرعاية والدعم وليس العقاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نور تفاحة نور تفاحة متهمة بتسهيل الدعارة تطور قضائي بشأن نور تفاحة حبس المتهمة نور تفاحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"