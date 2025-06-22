تطور قضائي بشأن "نور تفاحة" في اتهامها بتسهيل الدعارة

كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة، بتجديد حبس المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ"نور تفاحة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بنشر محتوى مُخل بالآداب والتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة.

وأوضح "ناجي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن موكلته تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، وأن التحقيق معها يتم وفقًا لأحكام قانون الطفل، كونها لم تتجاوز السن القانونية للمساءلة الجنائية الكاملة.

وأضاف أن المتهمة أنكرت خلال استجوابها كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرًا إلى أنها لم تكن على دراية بخطورة المحتوى الذي قامت بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تصرفاتها ناتجة عن قلة الوعي القانوني والاجتماعي.

وأكد دفاع المتهمة أن موكلته ضحية لإهمال أسري جسيم، وأن حالتها تستدعي الرعاية والدعم وليس العقاب.