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مطاردة واستعراض خطر بالطريق الزراعي.. والداخلية تضبط المتهمين | فيديو

04:07 م السبت 21 يونيو 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية أثناء سيرهما بالطريق الزراعي بمحافظة الإسكندرية، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه أسفر الفحص عن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وهما "طالب" و"سائق" يقيمان بدائرة مركز شرطة أبو حمص.
وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارتين وقائديهما.

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الأجهزة الأمنية محافظة الإسكندرية مشاجرة
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