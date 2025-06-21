دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو | صور

كتب – أحمد عادل:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الـ90 فدان بمدينة 15 مايو، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط العقار لمنع امتداد النيران، وتمكنت من إخماد الحريق بالكامل قبل أن يصل إلى الوحدات السكنية المجاورة، كما جرت عمليات تبريد الموقع منعًا لتجدد الاشتعال.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، ويُرجح أن يكون سببه ماس كهربائي.

تم تحرير المحضر اللازم.

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