انهيار عقارات حدائق القبة | النيابة تصرح بدفن "كريم" ونجله "أحمد"

كتب - رمضان يونس:



صرحت نيابة حدائق القبة الجزئية بالقاهرة، بدفن جثماني "كريم" ونجله "أحمد"، وذلك بعد توقيع الطب الشرعي الكشف الطبي عليهما لتحديد أسباب الوفاة، إثر انهيار عقارات حدائق القبة ظهر الجمعة.



وكانت فرق الإنقاذ البري قد تمكنت من انتشال جثمان الأب ونجله من بين أنقاض العقارات المنهارة، عقب نحو 10 ساعات متواصلة من عمليات البحث تحت الركام.



وشهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة انهيار عقارين سكنيين مكونين من أربعة طوابق، بالإضافة إلى تصدع جزئي بعقار ثالث مجاور، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، إضافة إلى استخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع.



وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات المجاورة تحسبًا لحدوث انهيارات جديدة، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي من المنطقة كإجراء احترازي.



فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط العقارات المنهارة، حفاظًا على سلامة المواطنين، ولتسهيل أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض.





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انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"