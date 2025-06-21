كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة، لقيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.



وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بقيام مالك المطبعة بطباعة مطبوعات تجارية متنوعة دون الحصول على تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، في انتهاك صريح للقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.



وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المطبعة المشار إليها، وتم ضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على أكثر من 12 ألف مطبوع تجاري متنوع.



وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.



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