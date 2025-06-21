تطور قضائي جديد في دعوى الحجر على الدكتورة نوال الدجوي

كتب – أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من عمرو شريف الدجوي، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، في الدعوى التي يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، بدعوى تدهور حالتها الصحية، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات.



وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع طرفي النزاع في الدعوى. وقد طالب الدكتور محمد حمودة، دفاع "شريف الدجوي"، باستخراج أوراق قضية مقتل الدكتور أحمد الدجوي، وتقديمها إلى هيئة المحكمة ضمن مستندات القضية.



في المقابل، طالب دفاع حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي بمد أجل النطق بالحكم، لحين استخراج صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة الصادر برفض دعوى الحجر، وتقديمها إلى المحكمة.



وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، مما دفع الحفيد إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة، التي كانت تنظر القضية في جلسة اليوم.

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