إعلان

أرواح تحت الأنقاض.. النيابة تحقق في حادث انهيار عقارات حدائق القبة

12:16 م السبت 21 يونيو 2025

انهيار عقارات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – أحمد عادل:

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة انهيار ثلاثة عقارات بمنطقة حدائق القبة، والتي أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، للوقوف على الأسباب الفنية والجنائية وراء الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الناجين من انهيار العقارات، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما استعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائي لفحص أنقاض العقارات وتحديد أسباب الانهيار، سواء كانت ناتجة عن إهمال في الصيانة، أو أعمال بناء مخالفة، أو ضعف في الأساسات.

فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تواصل أعمال رفع الركام والبحث عن ضحايا أو مفقودين محتملين، مع فرض طوق أمني حول موقع الحادث، وإخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.

اقرأ أيضا:

10 ساعات عالق بين الركام .. إنقاذ طالب ثانوي ووالدته من الموت في عقارات القبة

حكاية عقارات "حدائق القبة" المنكوبة.. 6 ساعات بحث بين الركام عن ناجين

انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار عقارات حدائق القبة النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"