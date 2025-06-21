أرواح تحت الأنقاض.. النيابة تحقق في حادث انهيار عقارات حدائق القبة

كتب – أحمد عادل:

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة انهيار ثلاثة عقارات بمنطقة حدائق القبة، والتي أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، للوقوف على الأسباب الفنية والجنائية وراء الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الناجين من انهيار العقارات، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما استعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائي لفحص أنقاض العقارات وتحديد أسباب الانهيار، سواء كانت ناتجة عن إهمال في الصيانة، أو أعمال بناء مخالفة، أو ضعف في الأساسات.

فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تواصل أعمال رفع الركام والبحث عن ضحايا أو مفقودين محتملين، مع فرض طوق أمني حول موقع الحادث، وإخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.

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انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"