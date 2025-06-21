كتب – رمضان يونس:

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض ثلاثة عقارات انهارت أمس في منطقة حدائق القبة، للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت أمس من استخراج ناجيين إضافيين من تحت الأنقاض، ليرتفع إجمالي عدد الناجين إلى 16 شخصًا، مع تسجيل ثلاث حالات وفاة حتى الآن. وقد تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج.

وشهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة انهيار عقارين مكونين من أربعة طوابق، إلى جانب تصدع جزئي لعقار ثالث نتيجة الحادث.

وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بثماني سيارات إسعاف، واستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع.

وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات المجاورة للعقارات المنهارة، تحسبًا لحدوث تصدعات، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي.

وفرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا حول محيط العقارات المنهارة حفاظًا على سلامة المواطنين، مع إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.

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