الداخلية تُحبط ترويج 9 طن دقيق مُدعم في الأسواق

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة؛ لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة ضُبط قرابة 9 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.