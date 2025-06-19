"دافعت عن شرفها فقتلها".. كيف أنهى بقال حياة طفلة في حلوان؟

كتب- أحمد عادل:

بقال في العقد الرابع من عمره، تجرد من مشاعر الإنسانية، وأقدم على قتل طفلة بطعنات متفرقة باستخدام "مقص"، خشية الفضيحة بعد أن فشل في اغتصابها.

"جنى" ذات الـ8 أعوام، أرادت أن تشتري حلوى كأي طفلة في عمرها، من محل بقالة على بُعد خطوات من المنزل، وعند ذهابها استدرجها البقال إلى داخل المحل وحاول الاعتداء عليها جنسيًا.

دافعت الطفلة عن شرفها وأصابت المتهم بخدوش في رقبته، وأطلقت صراخها طالبة النجدة، وبعد أن فشل في اغتصابها، قرر قتلها خشية من افتضاح أمره.

أمسك البقال بـ"مقص" وطعن المجني عليها عدة طعنات متفرقة، وبعد أن تأكد من أنها فارقت الحياة ترك جثمانها داخل المحل وأغلقه لتضليل أسرة الطفلة .

تغيب "جنى" عن المنزل أثار قلق والدتها وذهبت إلى محل البقالة وجدته مغلق، وقابلت المتهم وبسؤاله عن الطفلة أجاب "معرفش انا مفتحتش المحل النهاردة".

ظل المتهم يبحث عن الطفلة مع أسرتها، وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي، دخل المتهم إلى المحل الخاص به ووضع جثمان الصغيرة داخل جوال وألقاها في مكان مخصص للقمامة.

تحريات الأجهزة الأمنية، توصلت إلى هوية المتهم، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعرضه على النيابة العامة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإعدام بقال، لاتهامه بقتل الطفلة "جنى" بعد فشله في الاعتداء عليها جنسيًا.

وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات بإعدام المتهم شنقًا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.