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"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 36 كيلو مخدرات في دمياط وأسوان

01:00 م الأربعاء 18 يونيو 2025

حشيش

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كتب - علاء عمران:

نفّذ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملات أمنية موسعة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، استهدفت ضبط جالبي ومُتجري المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وكذلك ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقد أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة 3 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية"، و3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"، (بندقية آلية - بندقية خرطوش ، فرد محلي)، وتنفيذ 829 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط 2 قطعة سلاح ناري "بدون ترخيص"، و2 فرد محلي، بحوزة 5 متهمين"لـ 4 منهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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حشيش شابو مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط
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