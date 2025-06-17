قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مطعم تسبب في وفاة عامل

كتب - أحمد عادل:

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار باسل النجار، بحبس صاحب مطعم "سيتي كريب" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الحريق الذي اندلع داخل المطعم وأسفر عن وفاة أحد العمال.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهم القتل الخطأ نتيجة الإهمال، وإدارة منشأة بدون ترخيص، والسماح بتشغيل قُصّر وحديثي السن، بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات ومعايير السلامة والدفاع المدني.

وكانت قوات الحماية المدنية قد نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل المطعم وامتد إلى واجهة أحد العقارات السكنية بمنطقة مصر الجديدة، وأسفر عن وفاة عامل تم نقله إلى المستشفى.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بخمس سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة لمنع امتداد النيران، كما تم إخلاء العقار الكائن أعلى المطعم حفاظًا على حياة السكان.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وقررت استدعاء عدد من العاملين بالمطعم لسماع أقوالهم، كما كلفت الأجهزة الفنية بإعداد تقرير حول أسباب الحريق ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية داخل المنشأة.

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