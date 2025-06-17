قرار قضائي جديد بشأن دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، إلى جلسة 8 يوليو، مع الإعلان لطليقته وابنته بضرورة الحضور.

وتأتي هذه الدعوى على خلفية نزاع قانوني قائم بين إبراهيم سعيد وطليقته، التي تطالب بمستحقات نفقة لها ولابنتهما، استنادًا إلى أحكام قضائية صادرة ضده.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل جلسة استئناف على حكم حبس إبراهيم سعيد لمدة 4 أشهر، في قضايا نفقة تبلغ قيمتها نحو مليون و100 ألف جنيه، إلى جلسة 15 سبتمبر، وذلك لاستلام المذكرات وبيان أسباب الحكم.