فرض إتاوات على السائقين.. ضبط "سايس" في الألف مسكن بعد تداول فيديو

كتب - أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد الأشخاص أثناء تحصيله مبالغ مالية من سائقي سيارات الميكروباص بميدان الألف مسكن في منطقة النزهة بالقاهرة، دون وجه حق.

بالفحص، تمكّنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهم، وتبيّن أنه عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بمزاولة مهنة "منادي سيارات" بدون ترخيص، وتحصيل مبالغ مالية من السائقين بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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