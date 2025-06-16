إحالة سائق متهم بالتحرش بفتاة في القطامية للمحاكمة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة، إحالة سائق توك توك متهم بالتحرش بفتاة في منطقة القطامية للمحاكمة.

وكان قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من سيدة بتضررها من قائد مركبة توك توك، لحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة الأجرة، قام على إثرها بالاستيلاء منها على مبلغ مالي والتحرش بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه سائق له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.