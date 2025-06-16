كتب – علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها المكثفة خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بكافة أشكالها، في إطار إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الجمركية.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، عن ضبط 2 قضية في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 3 قضايا في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، وضبط 2736 مخالفة مرورية متنوعة بنطاق اختصاص المنافذ، وضبط 23 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 288 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على كافة المنافذ، لضبط المخالفين وتعزيز الرقابة حمايةً للأمن القومي.