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الداخلية تسمح لـ42 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية | مستند

11:24 ص الإثنين 16 يونيو 2025

اللواء محمود توفيق

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كتب – علاء عمران:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بالإذن لـ42 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المُرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الإثنين، القرار الذي نص على السماح لـ42 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية، وفقًا للأسماء والجنسيات المُدرجة في الكشوف المُرفقة.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون المذكور.

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