قرار قضائي بشأن محاكمة 70 متهمًا في "خلية اللجان الإدارية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمقر محكمة بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 70 متهمًا في القضية المعروفة بـ"لجان الإخوان الإدارية"، والمقيدة برقم 56 لسنة 2025، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدوائر أقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه ومصالحه للخطر، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدي على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقد تولوا مسؤولية الإشراف على هيكلة لجان تنظيمية وإعلامية ومالية تابعة لتنظيم الإخوان.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس وحتى السبعين انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، كما وُجهت إلى المتهمين من الأول حتى الخامس، ومن الثامن عشر، ومن الثامن والثلاثين حتى السادس والأربعين، ومن الثامن والأربعين، والثاني والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين، تهم تمويل الإرهاب.

وأشار أمر الإحالة إلى أن التمويل كان لصالح جماعة إرهابية وأفرادها، عن طريق توفير أموال ومواد ومعلومات وأدوات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

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