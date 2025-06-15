كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سيدة مقيدة وتبدو عليها إصابات واضحة في الوجه.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

وبسؤالها، أفادت بتعرضها للاعتداء بالضرب من قِبل زوجها (مقيم بنفس العنوان)، ما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، كما أكدت أنه أجبرها على الظهور في مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية خلافات زوجية بينهما.

وقد تم ضبط الزوج المتهم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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