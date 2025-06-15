"ضربوا ابني وهددوني".. الداخلية تكشف القصة الحقيقية لمشاجرة كوم حمادة

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبه من قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على نجله باستخدام أسلحة بيضاء، مدعيًا دم ضبط الجناة وقيامهم بتهديده، وذلك بمحافظة البحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تبيّن أنه في عام 2024 ورد بلاغ إلى قسم شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة، بشأن وقوع مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول: الشاكي ونجله (مصابان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم)، وآخران، والطرف الثاني: ثلاثة من أبناء شقيقة زوجة الشاكي، وأربعة آخرين (أحدهم مقيم خارج البلاد)، وأصيب اثنان منهم بإصابات متفرقة.

وجاءت المشاجرة على خلفية خلافات مالية بين الطرفين، حيث تبادلوا التعدي بالضرب، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وأضاف البيان أنه تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأسفرت عن صدور أحكام قضائية ضد المتهمين.

كما أكدت التحريات عدم صحة ما ورد في المنشور بشأن تهديد الشاكي أو ابتزازه من قِبل الطرف الثاني.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.