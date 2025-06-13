فيديو كشف جريمته القديمة.. الداخلية تضبط متحرشًا بالأطفال ببورسعيد

كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكنها من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء تحرشه بأطفال داخل مركز تعليمي في محافظة بورسعيد.

أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه بعد فحص الفيديو، تم تحديد هوية الشخص الظاهر فيه، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد، حيث جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بأن الفيديو تم تصويره قبل نحو ثلاث سنوات خلال فترة عمله في أحد المراكز التعليمية بالمحافظة.

كما جرى تحديد الأطفال الظاهرين في المقطع، وبسؤال أحدهم أيد صحة الوقائع المذكورة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.