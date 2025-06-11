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فرجينيا وهيروين بالكيلو.. ضبط 233 قضية مخدرات في يوم واحد

12:58 م الأربعاء 11 يونيو 2025

حملة أمنية - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الموسعة لضبط تجار المواد المخدرة، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 233 قضية، تورط فيها 257 متهمًا.

وصادرت القوات كميات ضخمة من المواد المخدرة، أبرزها: أكثر من 175 كجم حشيش، و26 كجم بانجو، و14 كجم هيدرو، و8 كجم هيروين، و5 كجم آيس، و2 كجم شابو، وكيلو جرام من كل من البودر والإستروكس، و800 جرام فرجينيا، و100 جرام فودو، إلى جانب 1990 قرصًا مخدرًا.

جرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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وزارة الداخلية قضية مخدرات فرجينيا هيروين
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