كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الموسعة لضبط تجار المواد المخدرة، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 233 قضية، تورط فيها 257 متهمًا.

وصادرت القوات كميات ضخمة من المواد المخدرة، أبرزها: أكثر من 175 كجم حشيش، و26 كجم بانجو، و14 كجم هيدرو، و8 كجم هيروين، و5 كجم آيس، و2 كجم شابو، وكيلو جرام من كل من البودر والإستروكس، و800 جرام فرجينيا، و100 جرام فودو، إلى جانب 1990 قرصًا مخدرًا.

جرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"