للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"الخلية الإعلامية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة خمسة متهمين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الخلية الإعلامية"، إلى جلسة 12 يوليو المقبل لسماع المرافعة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة. ووجّهت للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، كما وُجِّهت لبعضهم تهم تمويل تلك الجماعة.