إزاي تستعلم عن مخالفات المرور 2025 وتتظلم عليها مجانًا (من مكانك)

كتب- صابر المحلاوي:

تتيح النيابة العامة عبر موقعها الرسمي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، بالرقم القومي لمالك السيارة، في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وميكنة المؤسسات والهيئات الحكومية، للتسهيل على المواطنين ولتجنب المقار الحكومية المزدحمة.

ويستعرض "مصراوي" كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في دقائق:

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

-الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط المخصص من هنــــــــا

-اختيار "الاستعلام" ثم تحديد "مخالفات رخص المركبة".

-إدخال أرقام وحروف الرخصة ثم الضغط على "إجمالي المخالفات" لعرض تفاصيل المخالفات المستحقة.

استخراج شهادة المخالفات أونلاين

-اضغط على "استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة".

-أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالرخصة.

-استكمل البيانات المطلوبة وحدد عنوان التوصيل.

-قم بدفع رسوم الشهادة (50 جنيهًا) ورسوم التوصيل (15 جنيهًا) إلكترونيًا عبر بطاقة الدفع.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2025

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، ثم اختيار "خدمات المرور" والضغط على "التظلمات".

-اضغط على "استمرار"، ثم حدد التظلم على "رخص المركبات".

-اختر طريقة الاستعلام عن المخالفات:

برقم اللوحة (أرقام فقط أو أرقام وحروف).

-أدخل رقم رخصة السيارة، ثم اضغط على "تفاصيل المخالفات".

-حدد المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، واختر سبب التظلم، ثم اضغط على "تظلم".

-اقرأ الشروط والأحكام جيدًا، ثم اضغط على "موافق".

-أدخل البيانات الشخصية المطلوبة، ثم اضغط على "إرسال الطلب".

-ستظهر لك بيانات التظلم ورقم الطلب، يُنصح بالاحتفاظ به للمتابعة لاحقًا.

جميع هذه الخدمات متاحة إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، دون الحاجة للتوجه إلى أي وحدة مرور.

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