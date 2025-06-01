كتب علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بمعاكسة فتيات، واعتدائهم على شابين باستخدام أسلحة بيضاء، بعد اعتراضهما على هذا السلوك، وذلك أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد وضبط مرتكبيها وعددهم أربعة أشخاص، مقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.