الداخلية تكشف كواليس فيديو اقتحام محل والاعتداء على صاحبه بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص باقتحام أحد المحال والاعتداء على صاحبه داخل محل عمله بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم التوصل إلى هوية ناشر الفيديو، والذي تبيّن أنه مالك محل لبيع الأدوية البيطرية "غير مرخص"، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، وقد أُصيب بسحجات نتيجة الاعتداء.

وبسؤال المصاب، أفاد بتعرضه للضرب من قِبل أربعة أشخاص من المقيمين بذات المركز، بسبب خلافات سابقة تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال. وبإجراء التحريات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما هو موضح بالفيديو.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك المحل لإدارته نشاطًا بدون ترخيص.

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