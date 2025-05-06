جثة وسط النيران.. مأساة ميكانيكي دار ورشة بالهرم

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، على جثة عامل داخل ورشة لصيانة السيارات بالهرم.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من ورشة سيارات بشارع المنشية بعد ميدان الساعة.

مدير إدارة الدفاع المدني دفع بسيارات إطفاء، وتبين اشتعال ورشة ميكانيكا بشارع 15 الجديد بالطالبية فيصل، مما أسفر عن حالة وفاة عثر على جثة صاحبها بعد انتهاء عمليات السيطرة على الحريق.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة لتحديد سبب الحريق.