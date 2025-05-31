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الأمن يداهم مصنعًا لإنتاج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في المرج

03:28 م السبت 31 مايو 2025

الأمن يداهم مصنعًا لإنتاج مستحضرات تجميل مجهولة ال

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كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مصنع غير مرخص لتصنيع مستحضرات التجميل، كائن بدائرة قسم شرطة المرج.

جاء ذلك عقب ورود معلومات تفيد بقيام المتهم بإدارة مصنع بدون ترخيص، لتصنيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، مستغلًا نشاطه في تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت المداهمة عن ضبط: 352 طنًا من المواد الخام، وكمية من العبوات المُعدة كمُنتج نهائي، والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهة المتهم، أقر بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

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البحث الجنائي مديرية أمن القاهرة ضبط صاحب مصنع مستحضرات التجميل
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