القبض على صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب

كتب- علاء عمران:



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مالك شركة غير مرخصة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام عن قيام كل من: مالك شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"، موظفة بذات الشركة،

ومقيمان بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم في الخارج.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على: صور جوازات سفر وتأشيرات، وإعلانات ترويجية خاصة بالشركة، و4 هواتف محمولة، وجهاز "لاب توب"، تبين بعد فحصه احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.



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